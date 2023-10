Campeonato Amador de Futsal arranca em Alpiarça. Futalmeirim participa na competição

A 1ª divisão do Campeonato Amador de Futsal Ribatejo arranca amanhã, sábado, dia 21 de outubro, no pavilhão da Escola José Relvas, em Alpiarça.

O sorteio já foi realizado e os jogos que marcam esta 1ª jornada são os seguintes: Borussia Doutro Mundo vs Futsal União (15h), Atlético Vale Santarém vs Sardões do Planalto (16h), Meteoros da Quadra vs Futalmeirim (17h) e Esportive Brasil vs Filhos da Galega (18h).

O ginásio Fitness Factory Almeirim é o principal parceiro, numa competição que conta já com 11 anos de existência.