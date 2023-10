Borlas em espetáculos podem ter os dias contados

A Câmara Municipal de Almeirim pode terminar com os espetáculos gratuitos, depois de muitas pessoas terem levantado bilhete para o Tributo aos Nirvana e não terem assistido ao concerto.

Pagamento de bilhetes, levantamento só à hora do concerto ou caução, serão vários cenários que o executivo vai estudar.

O Presidente da Câmara e os vereadores não esconderam o desconforto por terem visto tantos lugares vazio no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Nas redes sociais, Pedro Ribeiro assumiu-se zangado e escreveu: “Somos um País de gente especialista em tudo. De gente que sabe sempre o que fazer. Mas depois há o civismo. O espectáculo de hoje nas Fazendas de Almeirim está esgotado desde o início da semana. Foram muitas as pessoas a pedir mas não podíamos, não podemos ter mais gente do que a sala permite. Mas depois, quase metade não vieram. Uma falta de respeito pelos artistas e pelas pessoas que queriam vir. As vezes perdemos a vontade de fazer coisas.”

O concerto foi de grande qualidade com destaque para empatia criada com Nuno Norte, para o entusiasmo dos fãs do cantor e da banda e para o jogo de luzes.