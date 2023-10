Previsão de mau tempo para domingo coloca Almeirim sob aviso laranja

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso laranja, no domingo, 22 de outubro, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e rajadas fortes.

O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai vigorar entre as 12h00 e as 23h00 e estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O vento poderá chegar a rajadas até 70-80 km/h, com condições favoráveis à ocorrência de fenómenos extremos de vento.

O agravamento das condições meteorológicas vai ser provocado pela deslocação da depressão Bernard.

O aviso laranja, segundo numa escala de três, emitido pelo IPMA indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

A previsão de mau tempo para os próximos dias, também levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

No aviso, a ANEPC pede a “adoção de comportamentos adequados” para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a fixação de estruturas soltas”.

Pediu igualmente cuidado na circulação junto a árvores, pela possibilidade de queda de ramos devido ao vento, evitar circular junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, não praticar atividades relacionadas com o mar, adotar uma condução defensiva e não atravessar zonas inundadas.

Foto ilustrativa