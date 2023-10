Equipas de Almeirim derrotadas no Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo

As equipas almeirinenses saíram derrotadas na 2ª jornada do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo, que decorreu em Alpiarça.

A jovem equipa dos Meteoros da Quadra perdeu por 1-3 perante o Futsal União e o Futalmeirim por 2-6 perante a Esportive Brasil.

A equipa brasileira assume assim liderança partilhada com o Borussia Doutro Mundo que venceu 2-1 os Sardões do Planalto. No outro jogo, Filhos da Galega 5-3 Atlético Clube Vale Santarém.

A próxima jornada joga-se na Escola José Relvas a 4 novembro, entre as 15h00 às 19h00.