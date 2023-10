Cinco empresas de Almeirim galardoadas com o Estatuto PME Excelência 2022

Cinco empresas do concelho de Almeirim foram distinguidas pelo IAPMEI e Turismo de Portugal com o Estatuto PME Excelência 2022. No distrito de Santarém, há 151 empresas com este galardão.

As empresas distinguidas são a Agrovinal – Produtos para Agricultura, S.A.; F.J.M.P.C. – Informática, Comércio e Serviços, Lda.; Maria d’Assunção T. R. Sousa e Silva, Lda.; Marmotejo – Comércio e Indústria Internacional de Mármores, Lda.; Sociconta – Informática e Gestão, Lda. e a Sociedade Agrícola da Alorna, S.A.

A nível regional Almeirim está longe do topo dos concelhos com mais empresas distinguidas. Oconcelho de Ourém é o que mais se destaca no âmbito destas distinções, com 46 empresas a acolher este selo. Segue-se o concelho de Santarém, com a atribuição de 23 estatutos PME Excelência, e o concelho de Benavente, com 12 selos atribuídos.

Rio Maior reuniu 11 Estatutos PME Excelência, o concelho de Tomar, 10 selos atribuídos e o concelho de Torres Novas, 9. Salvaterra de Magos tem 7 Estatutos atribuídos, seguindo-se os concelhos de Almeirim e Abrantes, com 6 e 5 selos atribuídos, respetivamente. Cartaxo, Entroncamento e Ferreira do Zêzere apresentam 4 empresas PME Excelência 2022 em cada um dos concelhos. Alcanena tem 3 empresas distinguidas e Alpiarça, duas.

Chamusca, Constância, Coruche, Mação e Vila Nova da Barquinha apresentam uma PME Excelência 2022 em cada concelho. De fora da lista ficaram os concelhos de Golegã e Sardoal, cujas empresas não obtiveram atribuição de Estatuto PME Excelência 2022.

Um total de 3.922 empresas, representativas dos vários setores de atividade, foram distinguidas pelo IAPMEI e Turismo de Portugal com o Estatuto PME Excelência 2022, a nível nacional.

O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal e diversos bancos parceiros, reconhece anualmente o mérito e contributo das PME para a economia portuguesa através da atribuição do selo PME Líder, sendo que as empresas com melhores desempenhos deste universo são posteriormente selecionadas para receber o selo PME Excelência, num justo reconhecimento do seu mérito e do seu contributo para os resultados da economia que lhes confere condições acrescidas de visibilidade.

De referir que o IAPMEI divulgou em maio, a listagem de empresas PME Líder 2022, com 422 empresas da região distinguidas, de onde foram agora selecionadas as 151 PME Excelência 2022.