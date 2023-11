Mais do mesmo!

Nada muda, tudo se mantêm, esta é a máxima usada e abusada pelo autarca local, com o auxilio de seus “muchachos”! Continuamos com um constante e abusivo, mas por vezes até agravável, relatório fotográfico das várias atividades e visitas desenvolvidas, assim como a evolução de algumas obras/intervenções.

Digo agradáveis porque saber/ver que, por vezes, uma reparação ou intervenção foi feita (bem ou mal, melhor ou pior, será sempre uma questão de se querer mais e melhor), ou que algo foi resolvido apesar da demora, já seria um bom presságio. Mas, como há sempre um mas, quando se tentar fazer algo para melhorar a segurança, e criam outros problemas, não será ainda pior que não fazer? As novas lombas instaladas no Pupo, são exemplo disso!

Com o objetivo de melhorar a segurança da zona, face ao aumento de movimento rodoviário, assim como da velocidade, foram criadas/instaladas umas lombas para esse efeito. Se será a melhor opção, ou se está correta/adequada as dimensões, não vou entrar por ai, mas que as localizações e os desníveis criados junto aos lugares de estacionamento lá existentes há anos, tornaram-se um perigo que não existia, disso não haja dúvida. Basta lá passar e olhar para verificar o perigo para peões, pois estas estão marcadas como passadeiras elevadas. Bem como risco para a segurança dos veículos, na entrada e saída dos lugares ou no local de inversão de marcha.

Se nas campanhas usou o slogan “saber fazer”, então deveria aplicar esse “conhecimento” e não cometer, ou permitir cometer este tipo de erros. Acabará, inevitavelmente, por sair mais caro a correção.

João Vinagre – CDS Almeirim