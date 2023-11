Almeirim recebe Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2024 no novo IVV

A apresentação pública da Cidade do Vinho 2024, que integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, decorreu no passado dia 4 de novembro, no Salão Nobre da Casa do Campino, no âmbito do Festival Nacional de Gastronomia.

Nesta cerimónia foram apresentados o programa de ações e eventos que vão decorrer no território dos quatro concelhos, sendo que cada município vai organizar um conjunto de iniciativas que pretendem criar sinergias que beneficiem o setor vitivinícola e enoturístico de modo global, em todo o território.

No concelho de Almeirim, o destaque das várias iniciativas vai para a Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2024. Para além desta, Almeirim vai promover neste âmbito outras cinco iniciativas: o já tradicional Dia dos Namorados com vinhos da região (14 de fevereiro), Dia do Fernão Pires (20 de junho), Vinhos do Tejo nas praias (15 de julho a 15 de agosto), Festival Entre Quintas (julho) e o Festival da Sopa da Pedra (agosto/setembro).

O municipio de Almeirim, e os restantes, participam também na FITUR, BTL, FNG, Dia da Gastronomia a Património Cultural e Imaterial de Portugal, Dia Mundial Wine Moderation, Assembleia Intermunicipal AMPV e Adiafa.

O objetivo da Cidade do Vinho 2024 é o de alavancar um produto de excelências nestes territórios e valorizar o setor dos vinhos com ganhos económicos reais, para a economia local e regional.

A apresentação pública contou com a presença de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, João Ferreira Heitor, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, e Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, para além de mais de cinquenta instituições e empresas que atuam no setor do Enoturismo e da produção vitivinícola.