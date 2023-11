Tejo Gourmet 2024: está lançada a 11ª edição deste concurso de vinhos e iguarias  

Com periodicidade bienal e organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo (CNST), está lançado o desafio para mais uma edição do Tejo Gourmet, concurso de iguarias e Vinhos do Tejo.

De âmbito nacional, incluindo Portugal Continental, Açores e Madeira, os restaurantes que queiram participar podem fazê-lo de forma gratuita. Devem formalizar a inscrição até dia 30 de novembro e criar um menu à medida, com entrada, prato principal, sobremesa e respetiva harmonização, feita, em exclusivo, com Vinhos do Tejo certificados com selo de garantia de qualidade e origem DOC do Tejo ou IG do Tejo / Vinho Regional Tejo. A submissão do menu pode ser feita até dia 15 de dezembro.

Todas as informações, regulamento e ficha de inscrição do Tejo Gourmet 2024 estão disponíveis no site da Confraria, em www.confrariadotejo.pt, ou podem ser solicitadas para Teresa Batista, através dos contactos 919 544 548 ou confraria.enofila.tejo@gmail.com. É através deste e-mail que deve ser submetida a inscrição e o menu.

O Tejo Gourmet tem uma dinâmica diferente de outros concursos, uma vez que o menu criado não vai apenas ser submetido à apreciação de um júri, mas vai também estar à mercê do escrutínio dos clientes, de forma informal. Isto porque faz parte das regras de participação que os restaurantes promovam e tenham disponível para degustação este menu, durante os meses de fevereiro e março de 2024.

Há novidades no que toca aos prémios, sendo que o Tejo Gourmet 2024 vai premiar o melhor restaurante da competição, avaliado em absoluto, assim como os melhores nas categorias de carta de vinhos e de harmonização (estreia). São ainda eleitos os restaurantes mais bem classificados nos conceitos gastronómicos a que se candidatam: casa de petiscos, cozinha tradicional, cozinha de autor e cozinha internacional. Em cada categoria, são ainda entregues diplomas de ouro e prata. O anúncio e entrega dos prémios acontecem por ocasião da Gala Tejo, em Maio de 2024.

Este desafio foi criado com o claro objetivo de promover os Vinhos do Tejo, aumentando a sua presença nas cartas vínicas da restauração nacional, de Portugal Continental e ilhas. Em paralelo divulga os restaurantes e premeia as harmonizações idealizadas pelos profissionais de sala e cozinha, numa simbiose a dois palatos.

Com a primeira edição em 2010, começou por ser um concurso de âmbito regional, passando, em 2012, a contemplar os restaurantes de lés-a-lés de Portugal, incluindo as ilhas. Esta mudança contribuiu para o seu crescimento, quer em qualidade, quer em quantidade no que diz respeito ao número de restaurantes participantes. Chega agora à 11.ª edição, numa dinâmica de muita dedicação e empenho, que se reflete no sucesso alcançado a cada edição. Um modelo que foi, inclusivamente, reconhecido e está a ser implementado por outra região vitivinícola, o que mostra a sua importância e mais-valia na promoção da gastronomia, dos vinhos e dos territórios.