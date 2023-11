Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Almeirim promove dádiva de sangue

O Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Almeirim está a promover uma colheita de sangue no próximo dia 19 de novembro, na sede da Rutis, junto à Igreja Paroquial de Almeirim. A recolha será efetuada por técnicos do Instituto Português do Sangue e Transplantação entre as 9h00 e as 13h00.

O grupo de dadores espera contar com a participação de todos os almeirinenses e numa mensagem das redes sociais, o grupo relembra que “Você sabe quanto vale uma dádiva?”. Para além da dádiva de sangue, os participantes podem inscrever-se para a doação de medula óssea.

A cada dois segundos, alguém precisa de uma transfusão de sangue e todos os dias são necessárias mil unidades de sangue em Portugal. Podem doar sangue todas as pessoas com bom estado de saúde, hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e 65 anos.

A dádiva de sangue é benévola e não remunerada. Esta, é a única forma de responder às diversas situações clínicas que acontecem todos os dias, como doenças e acidentes.

A doação de sangue pode ser feita de quatro em quatro meses pelas mulheres e de três em três meses pelos homens.