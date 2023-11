Na rúbrica “convidamos a conhecer os nossos restaurantes parceiros” apresentamos um dos restaurantes mais antigos de Almeirim e o primeiro a servir a Sopa da Pedra.

Aberto desde 1962, foi o primeiro restaurante a abrir em Almeirim e hoje é uma referência na restauração da cidade tendo abraçado o projeto da Associação desde o primeiro dia. Continua a manter as duas características originais. Quem o explora foi acompanhando o mercado, foi evoluindo e apostando na formação.

João Simões, fundador, trabalha na restauração há mais de 40 anos e já tem os filhos a seu lado a trabalhar. “Comecei por empregado de mesa, namorei a minha mulher durante três anos e casei. Passados dois anos, o meu sogro deu-nos o restaurante aos dois e já temos os dois filhos, João Miguel e André Filipe, ambos formados em hotelaria, a trabalhar connosco”.

Situado junto à zona central da Praça de Toiros numa rua estreita, esconde um espaço original, acolhedor, com diversas salas que permite criar vários ambientes, adaptados às necessidades de quem o escolhe. Seja para receber um almoço ou jantar de família, grupos de amigos ou reuniões de trabalho, ou para quem deseja desfrutar da sua refeição diária.

A Sopa da Pedra do restaurante O Toucinho é feita segundo a receita original, receita hoje certificada por todos os restaurantes da Associação e, segundo refere o proprietário, não poderia ser de outra forma. Neste restaurante, ainda não foi abandonada a tradição de colocar sempre a pedra no fundo da terrina, reza a lenda que quem tirar a pedra paga a conta.

Para além do prato da típica Sopa de Pedra de Almeirim, o restaurante O Toucinho, também é conhecido por outros pratos da cozinha tradicional como sejam, as costeletas de borrego, os lombinhos de porco na vara de louro e os bifes, sendo os lombinhos de porco na vara com molho especial e o bife do lombo feito à guilho ou molho especial outras das duas especialidades da casa.

Para este restaurante, a qualidade dos produtos é essencial e, desde sempre, os clientes podem ver como ali se trabalha. O sucesso requer esforço e João Simões e a família sabem que é assim. Todos os dias começam bem cedo a preparar todos os ingredientes da sopa e o pão típico, as caralhotas de Almeirim que continuam a ser confecionadas em forno de lenha.

Os vinhos são igualmente selecionados e dão preferência para a carta de vinhos os melhores vinhos da região do Tejo. Nas sobremesas, também dão preferência à fruta da época com o melão e o marmelo assado em destaque na altura deles. A oferta de sobremesas também é diversificada passando pelo pudim da casa feito em forno de lenha, a relíquia de noz ao sublime de amêndoa e gila.

O restaurante o Toucinho está aberto de sexta a quarta-feira e pode ser visitado no horário das 11h30 às 15h00 e das 18h30 às 21h30, exceto às quintas-feiras, que é o dia de descanso. O restaurante fica na Rua de Macau, 12 e o telefone é o 243 592 237.