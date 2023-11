Afonso Henrique estreia curta-metragem “Beatriz” no 3in1 Film Fest em Almeirim

Afonso Henrique, natural do concelho de Almeirim, vai estrear a sua primeira curta-metragem, “Beatriz”, no festival 3in1 Film Fest, em Almeirim.

O argumentista e realizador deste projeto “profundamente pessoal”, refere que a apresentação deste trabalho “marca a minha estreia na realização, como também se destaca por ser um projeto inteiramente regional”, acrescentando que a toda a equipa de produção “é de Almeirim” e todas as filmagens ocorreram “no concelho e arredores”.

Segundo o autor, em “Beatriz”, os destroços de um naufrágio deixam Beatriz, Pedro e Afonso perdidos numa ilha deserta. A história desenrola-se à medida que estes lutam pela sobrevivência, navegando nos meandros das suas relações perante a adversidade. “Beatriz” explora os frágeis limites da resiliência humana e a escuridão que emerge perante o desespero.

O festival 3in1 Film Fest, onde será apresentada a curta-metragem “Beatriz”, decorre de 24 a 26 de novembro, no Cine Teatro de Almeirim, assumindo o compromisso de promover a produção cinematográfica no Ribatejo e fomentar os laços com a comunidade está em sintonia com a minha visão para este projeto.

Para além disso, o making-of de “Beatriz” também vai estrear no festival, oferecendo uma visão exclusiva dos bastidores do processo criativo e dos desafios que enfrentámos durante a produção e pós-produção.

Afonso Henrique, de 22 anos, é licenciado em Estudos Artísticos – var. Artes do Espetáculo pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e está, atualmente, a frequentar o mestrado de Estudos Cinematográficos na Universidade Lusófona.

Filme: Beatriz

Género: Drama

Data: 25 de novembro de 2023, às 15h

Local: Cine Teatro de Almeirim (Sala Principal)

Filme: Beatriz – Making Of

Género: Making Of

Data: 25 de novembro de 2023, às 15h20

Local: Cine Teatro de Almeirim (Sala Pequena)