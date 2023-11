Mercadinho Encantado traz a magia do Natal ao centro de Almeirim

O Mercadinho Encantado de Natal vai animar o Centro de Almeirim entre os dias 1 e 24 de dezembro. A iniciativa conta novamente com a “pista de gelo ecológico” e a casa de Pai Natal, mas também com animação de rua, desfile de Pais Natais, música, teatro, tasquinhas e artesanato.

Este ano, a organização está a cargo da Câmara Municipal, numa parceria com a Mov Almeirim, o Movimento Palco e a Associação de Restaurantes Sopa da Pedra. O evento tem entrada livre e vai decorrer na Praça Lourenço de Carvalho.

Paralelamente, está a decorrer uma campanha de apoio ao comércio local, num investimento de 50 mil euros, na qual vales adquiridos por cinco euros (no máximo de três por pessoa) dão direito a 10 euros para serem gastos no comércio do concelho, cobrindo o município a diferença. A iniciativa pretende injetar 100 mil euros na economia e comércio local.

Programa:

Sexta-feira | 01 dezembro [feriado]

11h00 – Abertura do Mercadinho com Parada de Natal

11h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

15h00 – Coro da USAL – Tuna da USAL (16h00)

18h30 – Cinema de Natal na Praça

Sábado | 02 dezembro

11h00 – Charanga de Natal com Os Fazendeiros del Pop (zona Parque Urbano)

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco.

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

15h00 – Charanga de Natal com Os Fazendeiros del Pop e no comércio envolvente ao recinto do Mercadinho Encantado

16h30 – Danças (Secção de Dança – Ass. 20km de Almeirim)

Domingo | 03 dezembro

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

16h30 – Showcooking com “Suave Sabor”

Sexta-feira | 08 dezembro

11h00 – Música na Rua (comércio da zona do Parque Urbano ZN)

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

15h00 – Música na Rua (comércio envolvente ao Mercadinho Encantado)

16h00 – Pinóquio [Teatro de Natal] Cine Teatro de Almeirim

16h30 – Showcooking [Ass. Restaurantes da Sopa da Pedra]

18h30 – Cinema na Praça

Sábado | 09 dezembro

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

16h00 – Danças com o Grupo Dreamers (Movimento Palco)

18h30 – Concerto com Benedita Calisto & Inês Policarpo

Domingo | 10 dezembro

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

16h30 – Showcooking [Gentes de Almeirim]

17h30 – Concerto com Vozes do Movimento Palco

Sábado | 16 dezembro

10h00 – Natal sobre Rodas [iniciativa Pel°. Educação]

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

15h00 – Espetáculo de Magia c/ truques natalícios (C. Cultural de Fazendas)

18h30 – Concerto com o guitarrista/instrumentista Custódio Castelo

Domingo | 17 dezembro

08h30 – 1.° Encontro Moto-Natal (Pais/Mães Natal de Moto, todo o concelho)

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

11h00 – Magia e Truques natalícios [Centro Cultural de Faz. de Almeirim]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

16h00 – Concerto de Natal [Cine Teatro Almeirim

16h30 – Showcooking [Confraria G. de Almeirim]

Sábado | 23 dezembro

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

14h30 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

16h00 – Danças com o Grupo Dança Criativa

18h30 – Concerto com Tiago da Neta

Domingo | 24 dezembro

11h00 – Animação de Rua [trupe do Movimento Palco]

Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta [+ Domingo], das 11h00 às 18h00 I Sexta e Sábado, das 11h00 às 19h00.