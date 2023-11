A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar a 4.ª do Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades, certame que decorre em modo online no portal de negócios da associação, Compro No Ribatejo, durante todo o mês de dezembro. Estão abertas inscrições para expositores, com inscrição gratuita para associados NERSANT.

O Ribatejo Trade Market é uma feira digital da NERSANT que oferece às empresas associadas a oportunidade de expor os seus produtos e serviços de forma virtual, sem custos. Cada participante terá à disposição um stand digital personalizado à sua medida, com a inclusão do seu catálogo de produtos e serviços, proporcionando uma experiência interativa e imersiva aos visitantes.

O evento visa promover a visibilidade das empresas da região, estimular negócios e facilitar o networking entre empresários e potenciais clientes. Com a flexibilidade de acesso 24 horas por dia, durante todo o mês de dezembro, o Ribatejo Trade Market cria um ambiente propício para a geração de oportunidades de negócios.

Destacando-se pela sua simplicidade e eficácia, o portal Compro No Ribatejo permitirá que os visitantes entrem em contacto direto com as empresas expositoras, sem a necessidade de intervenção da NERSANT, o que proporciona uma interação mais dinâmica e eficiente.

Com caráter multissetorial, o certame Ribatejo Trade Market assume-se, desta forma, como um espaço online para as empresas da região promoverem os seus produtos e serviços, expandirem as suas redes de contacto e impulsionarem o crescimento dos seus negócios.

A participação no Ribatejo Trade Market é possível mediante inscrição, sendo que os associados NERSANT não têm qualquer custo de participação, reforçando o compromisso da associação em apoiar e fortalecer o tecido empresarial local. Para mais informações e inscrições, os interessados devem visitar o portal Compro No Ribatejo em https://compronoribatejo.pt/feira/4-ribatejo-trade-market. Para outros esclarecimentos, os interessados devem contactar a Direção de Associativismo da NERSANT através dos contactos da@nersant.pt ou 249 839 507.