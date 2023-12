Futebol e Futsal: Vitórias e derrotas para os representantes do concelho

O Fazendense venceu, esta domingo, na Moçarria por 2-1. Alex marcou os dois golos dos charnecos.

Na segunda divisão distrital, o treinador Cajú fez o seu segundo jogo no comando dos almeirinenses e voltou a perder, desta vez por 1-0 no terreno do Rio Maior.



No Futsal, o Futalmeirim venceu para a Taça do Ribatejo na Louriceira e segue em frente na prova. Os almeirinenses venceram por 6-5. O treinador da equipa sénior é o convidado desta semana do Programa “Mais Desporto” da Almeirinense TV.

(em atualização)