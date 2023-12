Busto do Dr. Paninho roubado

O busto de uma das figuras marcantes da vila de Fazendas de Almeirim foi roubado esta madrugada, entre as 6h30 e as 7h15.



A 31 janeiro de 2009, a junta de freguesia homenageou-o com a estátua junto à igreja, em reconhecimento pela sua dedicação à população desde 1952. A estátua que agora foi danificada e o busto roubado.

O médico Manuel Henrique Paninho morreu em maio de 2014 e tinha 88 anos.

Dr. Paninho trabalhou no Centro de Saúde de Fazendas de Almeirim e foi director do antigo hospital de Almeirim.



A GNR já está no local com Padre Bruno Filipe, responsável pela paróquia.



(em atualização)