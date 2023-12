Antes de mais, na qualidade de Coordenadora Concelhia do Departamento das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos de Almeirim, quero agradecer a António Costa, pelo seu contributo essencial para a estabilidade política e para os avanços que o nosso País teve ao longo dos últimos oito anos.

Iremos ter em Portugal eleições legislativas no próximo dia 10 de março de 2024, na sequência da demissão do Primeiro-Ministro, António Costa e da dissolução da Assembleia da República, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Também o Partido Socialista vai entrar num importante processo eleitoral interno, que irá culminar na escolha do novo Secretário-Geral. Os candidatos que se apresentaram à liderança do Partido Socialista são José Luis Carneiro, atual ministro da Administração Interna e ex-secretário-geral adjunto do PS e Pedro Nuno Santos, deputado, ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, os quais são dois importantes quadros do Partido Socialista.

A escolha do futuro Secretário-Geral caberá individualmente a cada militante do PS, nos próximos dias 15 e 16 de dezembro, tendo eu como convicção, que independentemente de quem seja o vencedor, este será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, isto porque, o Partido Socialista tem como valores “a construção de uma sociedade livre, igual e solidária, aberta à diversidade, à iniciativa, à inovação e ao progresso”. E os militantes e simpatizantes do Partido Socialista nunca esquecem estes valores e por isso é que votam, trabalham e lutam contra políticas “extremistas” e “ditatoriais” que os possam colocar em causa!

Teresa Aranha – PS Almeirim