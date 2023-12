Valores de Abril

A inesperada demissão do Primeiro-Ministro, permitiu ao Presidente da República dissolver a Assembleia da República e marcar eleições para 10 de março de 2024.

Reaparecem os que dizem que, na política, “são todos iguais” e defensores da abstenção.

Não “não são todos iguais”!

Os interesses que PSD, CDS, IL, CH e PS têm promovido e promoverão não são os do povo e do país. Promoveram e promoverão os interesses do grande capital.

Há outra forma de estar e encarar a política tendo em vista o interesse nacional. Nos partidos que integram a CDU, o empenho e a dedicação à causa pública, com coerência, transparência e rigor, são inegociáveis.

Defendendo, sempre e sem tibiezas:

Valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos salário e pensões;

Aumento da produção nacional, tanto agrícola como industrial;

Reforço e melhoria reais do SNS, Educação e Funções Sociais do Estado;

Habitação digna e Transportes, verdadeiramente, ao serviço das populações;

Direito dos cidadãos à Cultura e Lazer;

A Paz e Cooperação.

A promiscuidade entre governantes, interesses privados e escritórios de advogados, incentivada pela UE, tem aberto o caminho a episódios como os que assistimos nos últimos dias.

As privatizações – Brisa, ANA, CTT, EDP, REN, PT, GALP, TAP, EFACEC, etc. – feitas pelos governos PS, PSD e CDS, todas com prejuízo para o erário público, soberania nacional e serviços prestados, não devem ser esquecidas.

O 25 de Abril não se fez para isto!

É urgente seguir pelo caminho da verdadeira promoção dos interesses do país, dos trabalhadores e do povo.

José Coutinho Lopes – CDU Almeirim