Jovem de 22 anos morre em acidente na circular urbana

João Reguinga, jovem com 22 anos morreu, ao inicio da noite desta sexta-feira, dia 15, na sequência de um acidente de moto, na circular urbana em Almeirim.

O alerta foi dado pelas 21h16 minutos e quando os meios de socorro chegaram ao local ainda foram feitas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação.

Os pais do jovem já estão no local e estão a receber apoio psicológico da equipa de psicólogos do INEM. No local estão ainda os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com três viaturas e nove operacionais, a VMER de Vila Franca de Xira, a GNR e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.

O jovem era piloto de motocross e foi antigo atleta da equipa de ciclismo dos 20 kms de Almeirim. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o jovem de Fazendas de Almeirim tinha tirado, recentemente, a carta de motociclo.

O corpo vai ser transportado para a morgue de Torres Novas.

(em atualização)