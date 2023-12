Refeições escolares nas férias de Natal

De acordo com o que já vem sendo habitual, a Câmara Municipal Almeirim vai garantir as refeições (almoço) aos alunos mais vulneráveis no período de interrupção letiva.

Este serviço destina-se aos alunos do ensino básico e do pré-escolar (que tenham irmãos a frequentar o ensino básico). Irá decorrer nos refeitórios da Escola Básica Moinho de Vento, Escola Básica Benfica do Ribatejo e Escola Básica Fazendas de Almeirim n.º 1.

“Mais se informa que é da inteira responsabilidade dos encarregados de educação a comparência dos seus educandos no refeitório onde será servida a refeição, no horário das 12h às 13h”, sublinha a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.

As inscrições terminam 18 de dezembro junto da escola que frequentam.