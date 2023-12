A Câmara Municipal de Almeirim já terminou a repavimentação da “Estrada do Meio”, junto da fala no sentido de Alpiarça.



A autarquia, que pretendia alargar a via com os proprietários a cederem uma pequena parte dos terrenos, colocou 2,5 km de alcatrão na extensão da ligação a Alpiarça.

No início de 2024, a autarquia anuncia que vai começar a fazer as valetas e depois pavimentar a ligação até Benfica do Ribatejo.