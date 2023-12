Onda solidária de Pais Natais inunda as ruas de Coruche

A Avenida do Sorraia foi invadida por uma emocionante legião vermelha, na manhã do dia 18 de dezembro. Cerca de 700 Pais Natais participaram no II Desfile Solidário de Pais Natais.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Coruche em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Coruche, reuniu alunos do 5.º ao 12.º ano e utentes do programa Desporto Sénior num espetáculo único, oferecido à comunidade com o intuito de espalhar alegria e solidariedade em período natalício. O músico David Antunes, padrinho do evento, contribuiu para tornar a festa ainda mais especial.

O desfile percorreu as principais ruas da Vila, transformando a paisagem urbana num espetáculo natalício de grandes dimensões que se iniciou na Rua Direita e seguiu em périplo animado via Praça da Liberdade, Rua de Santarém, Rua 5 de Outubro e Praça d’Água até desaguar no Jardim de Natal (Jardim 25 de Abril). Ali, a festa atingiu o auge com mais animação ao som do reconhecido músico David Antunes, que após breve concerto a solo, ao teclado, vestiu a pele de DJ para um set caloroso, capaz de aquecer qualquer manhã de inverno. Em final de festa memorável, a vereadora Fátima Galhardo encerrou o evento com um discurso emotivo, destacando a importância da solidariedade e da união nesta época tão especial.

Malabaristas em andas, duendes, animação itinerante e a música contagiante da Charanga Os Batatas e da charanga Oh, oh, oh, oh Natal elevaram a festa aos mais altos índices de espírito natalício. O desfile foi não apenas visualmente deslumbrante, mas também uma experiência de animação única, com momentos de dança que entusiasmaram o público e os participantes. A iniciativa deu um toque especial às ruas de Coruche, pintando-as de alegria, música e cores próprias da época natalícia. A segunda edição do Desfile de Pais Natais integrou mais uma vez a programação de Natal em Coruche, que este ano se estende até 6 de janeiro.

A Câmara Municipal de Coruche reforça a importância do espírito solidário que marca a quadra natalícia e agradece a participação de todos os envolvidos, desejando um Natal pleno de alegria e solidariedade.