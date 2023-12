Rubrica ARSPA: Restaurante O Forno

Na rubrica “convidamos a conhecer os restaurantes parceiros da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim” apresentamos um dos restaurantes com maior capacidade para receção de grupos na região, o Restaurante o Forno.

Localizado junto à praça de Touros de Almeirim, é um conceito que marca pelo conforto e a regionalidade. Decoração simples, mas sem ser simplista, de bom gosto espelhando a tradição da região. Com capacidade para 220 lugares sentados, dispõe de uma disposição de várias salas adaptadas a vários tipos de eventos. Aqui, pode desfrutar de uma refeição em família, com amigos, comemorar datas festivas, aniversários, batizados, entre outras festas de grupos. com grande capacidade para receber excursões.

Oferece uma vasta seleção de pratos típicos de cozinha regional portuguesa, destaca-se, naturalmente, a Sopa da Pedra de Almeirim. Nos pratos principais de peixe, destaque para a massa de cherne, os grelhados de peixe, a tiborna de bacalhau e, nas carnes, também dispõe de uma variedade de opções no segmento dos grelhados, desde as costeletas de borrego, aos medalhões de vitela. Nas suas especialidades destaca-se ainda algumas iguarias sazonais como as enguias, broas de Almeirim e os coscorões.

O dia de descanso semanal é à quarta-feira, à terça-feira abre apenas ao almoço e todos os outros dias está aberto entre as 11h30 – 15h30 e das 18h30 às 22h00.