Tiago da Neta em concerto no Mercadinho de Natal

O músico Tiago da Neta irá dar um concerto no próximo dia 23 de dezembro, pelas 18h30, no Mercadinho Encantado de Natal, em Almeirim.

A sua aprendizagem musical começou com Alexandre Bento em guitarra Jazz, mas seguiu o seu rumo pelo ensino clássico no Conservatório de Música de Santarém com Acácio Resende e mais tarde na Guildhall School of Music and Drama (Londres) onde concluiu os seus estudos com Robert Brightmore e David Miller. Tiago exerce a sua profissão de professor de Viola Dedilhada e Guitarra Portuguesa nos Conservatórios de Música de Santarém e Caldas da Rainha.

No seu percurso colaborou com Né Ladeiras, com Julian Philips para a ópera “Yellow Sofa” estreada no festival de Glyndebourne, actuou em Londres na National Gallery e St Martin-in-the-Fields com os maestros Pavlo Beznosiuk e Eamon Dougan e no Silk Theatre, Barbican, como músico de palco em “Romeu & Julieta” encenado por Janet Suzman.

Já se apresentou a solo ou com agrupamentos de câmara em Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Suécia e Alemanha. Foi bolseiro da Rotary Foundation e recebeu os prémios de melhor aluno, Francisco Pereira Viegas em Santarém e Adele Krammer-Chappel em Londres.