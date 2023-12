Suave Sabor: Um espaço em crescimento

No Brasil tinham uma gelataria, mas nunca tinham trabalhado com bolos ou salgados. Assim que iniciaram o negócio, Núbia Mesquita identificou a oportunidade para inovar.

É Núbia Cristina Volpi Mesquita, tem 43 anos, é do Tangará da Serra (Mato Grosso) e está radicada em Almeirim. Não esconde que tem alguns segredos e que “tudo que fazemos na casa é feito com muito capricho. O grande segredo é não ter medo de inovar, ainda hoje sofremos com o tradicionalismo de poucas pessoas, mas sempre que o cliente experimenta, costuma aprovar e voltar a comprar.”

Também confessa que em quase tudo há um toque brasileiro: “O tempero das refeições é um pouco diferente e nos doces temos mais diferenças, nunca fizemos um bolo com doce de ovos, por exemplo, optamos por trabalhar com o brigadeiro e o leite ninho (doce feito com leite em pó).”

Núbia e Mário chegaram a Portugal quando surgiu a Covid. Isso trouxe algumas dificuldades como em todos os ramos. “Nós também sofremos muito nesta altura, ainda tínhamos uma pastelaria tradicional e fomos obrigados a ficar com as portas fechadas por quase dois anos. Nesta altura, apostamos nos bolos de aniversário, nos docinhos e nas miniaturas de salgados. Mesmo trabalhando em regime take away, conseguimos passar as dificuldades e acabamos por encontrar nosso espaço. Hoje com a porta aberta, temos segurança em seguir na linha da inovação”, conta Núbia.

Para o Natal, o espaço Suave Sabor tem um menu de natal, com bolos festivos, sobremesas especiais, tábuas de frios, salgados em miniatura e alguns miminhos e presentes.

“Aos poucos vamos ocupando nosso espaço, além dos bolos de aniversário e tudo que o acompanha, passamos a servir almoços, todos os dias temos um prato para servir muito saboroso a um custo muito atrativo. Neste momento, estamos a estudar o aumento da linha de salgados”, revela, em primeira mão, nesta conversa com O ALMEIRINENSE.

“Aqui encontra tudo para um aniversário encantado (bolo, doces e salgados). Um lanche rápido com doces e bolos. Na altura do verão, gelados e taças. Almoço e muita simpatia”, fazem questão de se apresentarem assim.

A terminar a conversa, Núbia Mesquita, com um sorriso nos olhos, destaca que “a equipa Suave Sabor deseja um Natal especial com muito amor e esperança para todos e um próspero ano novo.”