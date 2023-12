“Natal para Todos” no Hospital de Santarém

A Festa de Natal do Hospital com o tema “Natal para Todos”, realizou-se no dia 20 de dezembro, no período da tarde, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS).O objetivo foi, mais uma vez, levar o espírito da quadra natalícia aos profissionais e utentes internados.

Foram várias as pessoas que assistiram presencialmente à festa e através do Facebook, tendo sido diversos os momentos que animaram esta iniciativa que durou mais de três horas, em que nem o Pai e Mãe Natal faltaram.

Com a apresentação a cargo de João Pedro Castanheira e Márcio Martins, respetivamente, enfermeiro e assistente operacional na Urgência do HDS, o programa da festa contemplou seis atuações: Coro do HDS; Diogo Carapinha; Canção do Bloco Operatório; Madalena Domingos e André Canha; Tuna Arriba-Ó-Tunapikas da Escola Superior de Saúde de Santarém; e Rancho “Grupo Académico de Danças Ribatejanas”.

A abertura esteve a cargo do Conselho de Administração do HDS que, além de apresentar os seus votos de Boas Festas, decidiu surpreender o público com uma música de natal improvisada.

Foram ainda apresentados alguns vídeos elaborados por serviços do HDS, que resultaram do desafio “Serviço Secreto” lançado aos vários serviços do Hospital, em que o objetivo era desejar as boas festas ao serviço sorteado. Foi também transmitido um vídeo produzido pelo Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.

Ao longo da manhã, o Coro do HDS percorreu os vários serviços do Hospital a cantar.

O HDS agradece a todos os que tornaram possível a realização desta iniciativa.