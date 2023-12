Acidente com dois carros provoca três feridos graves na EN368

Uma colisão frontal provocou três feridos, um crítico e dois muito graves, na manhã desta segunda-feira, 25 de dezembro, na EN 368, também conhecida por Estrada do Campo, que liga a Tapada a Alpiarça, no concelho de Almeirim.

O ferido em estado crítico foi transportado no helicóptero do INEM para um hospital de Lisboa, mas não corre perigo de vida. As restantes vítimas foram também transportadas para Lisboa, por meio de ambulância, acompanhados da SIV de Torres Novas. Os feridos tem entre 20 e os 60 anos.

Nas operações de socorro deste acidente, ocorrido cerca das 8h00, estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Almeirim, Municipais de Alpiarça e Sapadores de Santarém, assim como a SIV de Torres Novas e o helicóptero do INEM de Évora.

A GNR também esteve no local e está a investigar as causas do acidente.

A estrada encontra-se encerrada ao trânsito.