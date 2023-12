Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca foi um sucesso: Mais de oito mil visitantes

A terceira edição do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca foi um verdadeiro sucesso com milhares de pessoas a visitarem a vila nesta altura do ano.

O Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo recebeu ao longo da sua terceira edição cerca de oito mil visitantes, mais 35% do que o ano passado, oriundos das mais diversas regiões do país, transformando o Parque Municipal num cenário mágico, de alegria, felicidade e fantasia.

A iniciativa promovida pelo Município da Chamusca, superou todas as expectativas, consolidando-se como um destino de excelência nesta época festiva.

A diversidade de atividades, desde espetáculos de teatro, fantoches, animação de rua, pista de gelo natural, roda dos sonhos, comboio ou carrosséis, à criação de presentes de Natal, na Fábrica dos Brinquedos ou experiências no Palco da Ciência, o Parque dos Sonhos de Natal conquistou os corações de todas as idades, reforçando o conceito do evento como uma experiência única para toda a família.

O Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo regressa em dezembro de 2024 com novidades e novas surpresas!