Diocese de Santarém celebra lançamento de estandarte da Sagrada Família

No dia da Sagrada Família, no passado domingo, 31 de dezembro, o Bispo de Santarém, D. José Traquina, celebrou a Eucaristia na Igreja de Riachos, a paróquia que mais aderiu à proposta lançada, este advento, pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar: um estandarte da Sagrada Família de Nazaré.

Segundo o SDPF, o lançamento deste estandarte “era já um projeto antigo, que este ano finalmente tomou forma. Muitas pessoas perguntavam se sabíamos onde poderiam adquirir o estandarte do Menino Jesus, o tradicional estandarte vermelho com a imagem do Menino Jesus, lançada em 2009”. Este estandarte teve uma grande repercussão a nível nacional, sendo ainda hoje um sinal exterior da fé Cristã presente em muitas casas, de norte a sul do país, durante a época do Advento e do tempo do Natal.

Em resposta a esta necessidade, a equipa do Secretariado investigou fornecedores, locais e valores de venda, réplicas vendidas em comércios paralelos, tendo concluído que (re)lançar a produção e venda deste estandarte do Menino Jesus seria inviável. “Por outro lado, a Família tem estado no centro do pontificado do Papa Francisco e da nossa própria missão. Juntando todos estes contextos, sonhámos um novo estandarte, que colocasse a Família no centro do Natal, e a Sagrada Família como referência para as famílias cristãs e como símbolo exterior para quem queira dar esse testemunho” refere o casal coordenador do SDPF.

Assim, neste lançamento, foram produzidas 1500 unidades, que rapidamente esgotaram, tendo chegado a diversas paróquias do país, de diferentes Dioceses. “Pretendemos que em 2024 este símbolo chegue a muito mais famílias, e para isso todo o processo de divulgação e distribuição será iniciado atempadamente”.

No final da Eucaristia, todas as famílias foram chamadas a registar aquele momento numa fotografia da comunidade, que certamente ficará na memória de todos e lança sementes para o futuro.