Paulo Chagas e a Padaria Fazendense vão oferecer a todo a população um bolo rei de seis metros de comprimento, no Dia de Reis, 6 de janeiro, na Fogueira de Natal, em Fazendas de Almeirim.

A iniciativa está agendada para para as 17h30, com o corte do bolo. Para além da oferta do bolo rei, a paróquia de Fazendas de Almeirim garante animação a condizer com a ocasião, bifanas e bebida para todos.

Durante o evento será ainda sorteado um bolo rei com 2 quilos.