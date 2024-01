Frio regressa em força ao concelho de Almeirim devido a massa de ar polar marítimo

Uma massa de ar polar marítimo vai baixar as temperaturas máximas e mínimas nos próximos dias no concelho de Almeirim.

A partir deste sábado, 6 de janeiro, a temperatura mínima vai baixar para os 3º Celsius, baixando gradualmente ao longo da semana até aos 0º, que se prevêem para a próxima quinta-feira, dia 11 de janeiro. As temperaturas máximas vão varias entre os 14º e os 10º Celsius nos próximos dias.

A chuva está presente até esta sexta-feira e só deve voltar na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. Os restantes dias serão marcados pela presença do sol e tempo parcialmente nublado.

As autoridades recomendam a população a proteger-se do frio, evitando a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura; manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa, adaptada à temperatura ambiente; proteger as extremidades do corpo, utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante; manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitando o consumo de álcool, que proporciona uma falsa sensação de calor.