Gonçalo Santos Andrade em palestra

Nos últimos anos, a marca Portugal tem vindo a manifestar uma crescente aceitação um pouco por todo o mundo. No turismo, no desporto, na gastronomia, na inovação, no calçado, nos produtos agroalimentares e em tantos outros setores, o nosso País está definitivamente em alta um pouco por toda a parte.



O próximo convidado do Rotary Clube de Santarém é um especialista nesta matéria, um embaixador dos produtos agroalimentares portugueses por esse mundo fora. Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh e vice-presidente da CAP, é um ribatejano de gema, vibra com a nossa terra e os nossos produtos.



No próximo dia 16, terça-feira, a partir das 21 horas, vai estar na Sede do Rotary Clube de Santarém para nos falar sobre “A marca Portugal na Europa e no Mundo no Setor Agroalimentar”.



O evento decorre no Sacapeito, junto às antigas piscinas municipais. “Estão todos convidados! Não percam!”, apela a organização.