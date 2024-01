Maternidade do Hospital de Santarém encerrada até dia 8 de janeiro

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital Distrital de Santarém estarão encerrados entre as 8h00 de hoje, dia 5 de janeiro, e as 8h00 de segunda-feira, 08 de janeiro, cumprindo a decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde de manter até ao final deste trimestre o plano de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia e blocos de partos em vigor desde o início de 2023.

As grávidas da região devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, concretamente o Hospital de Abrantes. Antes do recurso a qualquer unidade, as utentes devem contactar previamente o SNS24 (808 24 24 24) e em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.

Os Serviços de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital de Santarém até ao final de março, vão encerrar nos dias 5, 6, 7 de janeiro; 19, 20, 21 de janeiro; 2, 3, 4 de fevereiro; 16, 17, 18 de fevereiro; 1, 2, 3 de março, 15, 16, 17 de março e 20, 30, 31 de março.

A iniciativa “Nascer em Segurança” visa garantir às grávidas e aos recém-nascidos os princípios da segurança, previsibilidade, equidade, qualidade, prontidão e humanização dos cuidados de saúde.