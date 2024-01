Conferência sobre o papel da comunicação social no desenvolvimento do tecido empresarial da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém organiza, no próximo dia 12 de janeiro, uma conferência sobre a importância da comunicação social no desenvolvimento do tecido empresarial da região, em Rio Maior.

“O Papel da Comunicação Social Regional no Desenvolvimento do Tecido Empresarial da Região – A informação de Proximidade” é dirigida ao tecido empresarial e comunicação social e a participação é livre e gratuita.

O papel do jornalismo vai além do dever de informar, pelo que a NERSANT decidiu promover a realização de um evento que aprofundasse as possibilidades e desafios da comunicação social regional no desenvolvimento do tecido empresarial da região, num convite à comunidade para unir esforços na busca por reflexões coletivas que apontem caminhos e soluções para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

O evento conta com a intervenção de Pedro Jerónimo, Investigador da Universidade da Beira Interior sobre “A informação de proximidade: Qual o papel da Comunicação Social Regional?”, que integra de igual modo a mesa redonda da conferência, a par de António Pedroso Leal, presidente da Direção da NERSANT, Paulo Narciso, diretor e jornalista do jornal Correio do Ribatejo e Patrícia Fonseca, diretora e jornalista do mediotejo.net. Neste painel de debate, está também confirmada a presença de Hélder Pereira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém e de Vasco Ribeiro Santos, em representação do ISLA Santarém.

Aberto a todas as empresas, escolas, alunos, jornalistas e sociedade em geral, o evento conta com inscrições gratuitas. Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/. Para mais informações e inscrições, está disponível a Direção de Associativismo da NERSANT através dos contactos da@nersant.pt ou 249 839 507.

De referir que a conferência “O Papel da Comunicação Social Regional no Desenvolvimento do Tecido Empresarial da Região – A informação de Proximidade” é uma evento organizado pela NERSANT em parceria com a Câmara Municipal de Rio Maior, CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, Desmor, Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar e ISLA Santarém. A conferência realiza-se dia 12 de janeiro, às 15:00, no Auditório do CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.