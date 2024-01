Autarquia de Almeirim implementa “Programa ColorADD nas Escolas” que alerta para o daltonismo

As escolas de Almeirim vão implementar o “Programa ColorADD nas Escolas” durante o ano letivo 2023/2024, com o objetivo de promover a inclusão e a deteção precoce do daltonismo nas Escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho. Esta é uma iniciativa inovadora no concelho e inicia no Centro Escolar dos Charcos, na cidade de Almeirim.

Em comunicado, o Município de Almeirim assegura este programa irá abranger as sete escolas de 1.º Ciclo do concelho, alcançando um número aproximado de 250 alunos de 3.º ano e respetivos professores, e representa o investimento da autarquia almeirinense superior três mil euros.

O “Programa ColorADD nas Escolas de Almeirim” terá uma ação de sensibilização dirigida a toda a comunidade educativa, rastreio precoce do daltonismo, normalmente associado ao rastreio da acuidade visual, realizado por profissionais no espaço-escola, uma ação “Ver e Sentir as Cores” e a adaptação das escolas e das bibliotecas escolares a esta nova linguagem universal.

A mesma fonte adianta que os alunos que vão participar nas atividades vão receber uma caixa de 12 lápis de colorir com o código ColorADD, que mantém o propósito de “ensinar” esta ferramenta universal – o código ColorADD.

“A iniciativa pretende facilitar a integração social das pessoas com dificuldades na identificação de cores, através da adoção do código ColorADD, e promover a deteção precoce do daltonismo na infância, contribuindo para a criação de escolas inclusivas e, consequentemente, para a luta contra o abandono e insucesso escolar. Também procura garantir a acessibilidade à cor nas bibliotecas e salas de aula, permitindo incluir todas as crianças”, pode ler-se na mesma nota.

Estima-se que no Mundo existam cerca de 350 milhões de pessoas com daltonismo, uma limitação genética e sem cura que afeta cerca de 1 em cada 10 homens (10% mundial masculina) e 1 em cada 200 mulheres (0,5% da população mundial feminina). Ou seja, em Portugal haverá cerca de meio milhão de pessoas com daltonismo.