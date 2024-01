II Encontro de Turismo de Coruche debate estratégias para atrair turistas à região

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebeu, na tarde de 18 de janeiro, o II Encontro de Turismo de Coruche – um momento de reflexão e debate sobre temáticas emergentes, reunindo empresários, académicos, especialistas e responsáveis municipais que pretendem abrir caminho a novos projetos e oportunidades.

Fomentando sinergias e a criação de produto turístico agregado, o encontro, cuja sessão de abertura esteve a cargo de Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, contou com a participação de António Torres, primeiro secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e Vasco Ribeiro, professor Coordenador do ISLA Santarém.

Carlos Palmeiro, técnico do Serviço de Turismo e Organização de Eventos da Câmara Municipal de Coruche, apresentou dados relevantes para a prossecução da Estratégia para o Turismo 2021-2026: Diferenciar Coruche. Por fim, a vereadora Susana Cruz apresentou a proposta do plano anual de eventos para o ano corrente.

As intervenções assentaram num programa dedicado à discussão de temas diversificados, desfiando ideias, projetos e experiências sobre os desafios colocados ao desenvolvimento do turismo de Coruche em 2024.