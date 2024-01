Almeirim prepara-se para possibilidade de cheia

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou, no dia 19 de janeiro, o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo no seu nível de Alerta Azul devido à subida das águas, após reunião de avaliação dos atuais caudais.

No caso de Almeirim, a proteção civil municipal já procedeu à colocação das tampas nos esgotos pluviais da Tapada, onde por norma a água chega em caso de cheia.

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou o plano, pelas 20h00 de ontem, devido às aos caudais do Tejo terem ultrapassado os 1500 metros cúbicos por segundo (m3/s), a precipitação que se tem sentido nos últimos dias e devido às descargas das barragens e afluentes da bacia hidrográfica do Tejo.

O Alerta Azul é o mais baixo de uma escala de quatro. Está ainda previsto um aumento dos caudais debitados pelas barragens, o que potencialmente contribuirá para um aumento dos níveis registados no rio Tejo

A proteção civil aconselha a população e serviços municipais de proteção civil, bem como solicita aos órgãos de comunicação social, para que “continuem a alertar a população para as medidas de autoproteção em caso de cheias”.

A Proteção Civil pede à população para retirar das zonas confinantes das linhas de água, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens, retirar os animais para locais seguros, não atravessar, com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas, e que desenvolvam as ações necessárias para a sua proteção, da família e bens.

De acordo com a informação dos Comandos Sub-Regionais da Lezíria do Tejo e Médio Tejo, que estão a monitorizar a situação, verificam-se esta noite constrangimentos no município de Constância, com a submersão de parte do parque de estacionamento junto ao Rio Zêzere, no município da Barquinha, com a submersão do parque de estacionamento de Almourol, e no município de Torres Novas, estando a Estrada das Cordas submersa.