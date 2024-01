Budda Power Blues & Maria João e SFIC de Gansaria unem-se em concerto de Blues em Santarém

Budda Power Blues & Maria João vão estar em Santarém, no grande auditório do Centro Nacional de Exposições, no dia 3 de fevereiro, às 18h00, para um concerto único que percorre várias linguagens do blues. A melhor banda de blues portuguesa e a maior voz do jazz nacional vão partilhar o palco com a Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura de Gansaria.

“The Blues Experience” álbum resultante da aventura que uniu os Budda Power Blues e a cantora Maria João é apresentado ao vivo em Santarém. Neste disco criado “a dois”, Budda assume as composições e letras e Maria João empresta a voz e todo o seu talento.

Trata-se de blues do século XXI, amplamente influenciado por todas as sonoridades que fazem parte do quotidiano de Maria João, Budda Guedes y Nico Guedes os intervenientes deste disco composto por 10 canções que versam sobre assuntos muito pessoais e frequentemente autobiográficos.

Num mágico universo dos blues, os artistas juntamente com a Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura de Gansaria vão demonstrar mais uma vez que a arte de fazer blues continua a soprar com tanta força como acontecia nos anos 60 e 70.

Os bilhetes custam 5 euros e podem ser adquiridos através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten, CTT e FNAC e também no Teatro Sá da Bandeira (TSB), de 3ª a 6ª feira, das 10:00 às 12:00 / 14:00 às 16:00.

Bilheteira do TSB encerrado ao sábado, domingo, segunda-feira e feriados