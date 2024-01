Clube de Canoagem Scalabitano promove descida pelo rio Tejo

O Clube de Canoagem Scalabitano (CCS) da Ribeira de Santarém está a organizar uma descida de lazer pelo rio Tejo, no próximo dia 3 de fevereiro, aberta a todos.

A descida pelo curso de água inicia-se no patacão e termina na Ribeira de Santarém, com o clube a garantir embarcação de dois lugares, coletes e pagaias. A organização indica que a concentração para o evento é efetuada na sede Clube Canoagem Scalabitano, na Ribeira de Santarém, pelas 9h00, seguindo a deslocação até ao Patacão, em Alpiarça, para iniciar a descida pelas 10h00. A previsão de chegada é as 12h30.

Os interessados podem inscrever-se aqui com o preenchimento do formulário. A atividade tem um custo de 1 euros para associados para Federação Portuguesa de Canoagem e 15 euros para não associados. O almoço tem um custo de cinco euros, com bifana, bebida, sobremesa e café.

Os interessados na atividade tem ainda a possibilidade de utilizar o valor da inscrição como jóia, para novos sócios do CCS. Para mais informações devem contactar o clube através do email: ccscalabitano@gmail.com ou do tel: 917757088.