‘Reinvente-se em 2024’, por Inês Silva

À medida que saudamos o ano novo, encontramos o momento perfeito para abraçar mudanças significativas nas nossas vidas, começando com uma renovação pessoal no mundo da imagem pessoal. Costuma fazer metas pessoais? Que tal estabelecer também para a sua imagem? Partilho 5 formas para a ajudar no seu processo.

1. First things first.

O primeiro passo na renovação pessoal é redescobrir quem somos e o que queremos comunicar ao mundo. Explore cores e padrões que ressoam com a sua personalidade, transformando o seu closet numa expressão vibrante e autêntica do seu eu.

2. Considere a elegância do minimalismo.

Livre-se do excesso e concentre-se em peças-chave que são versáteis e intemporais. Isso não apenas simplifica o seu dia a dia, mas também cria uma base sólida para construir diversos looks com facilidade.

3. Tendências com Toque Pessoal.

Embora as tendências da moda ofereçam inspiração, é essencial incorporá-las de uma maneira que respeite a sua individualidade. Escolha tendências que se alinhem ao seu estilo pessoal, adicionando um toque contemporâneo à sua aparência sem perder a sua autenticidade.

4. Acessórios? Sim!

As peças que podem fazer toda a diferença no seu Look. Desde lenços coloridos até às joias impactantes, estes detalhes podem transformar instantaneamente um conjunto simples em algo extraordinário. Experimente e descubra quais os acessórios que elevam o seu estilo a novas alturas.

5. Despedida do Antigo.

Parte integrante da renovação é despedir-se do que já não contribui mais para o seu estilo. Dê um olhar crítico ao seu closet e doe, venda ou reaproveite peças que já cumpriram seu propósito. Abra espaço para novas experiências com a sua imagem.

Ao abraçar esta renovação pessoal no início do ano, irá transformar o seu estilo, mas também irá permitir criar uma base sólida para um ano cheio de confiança e autenticidade. Que este seja o primeiro passo emocionante em direção a um closet que reflete a sua jornada, mas que também inspira os outros ao seu redor.

A sua Consultora de Imagem, Inês Silva