Dança, humor, música e teatro marcam a agenda cultural de fevereiro em Almeirim

A agenda cultural de fevereiro no concelho de Almeirim aposta na diversidade, com espetáculos para todos os gostos e idades. Com prata da casa e espetáculos de nível nacional e internacional, o mês de fevereiro terá grandes espetáculos para assistir no concelho de Almeirim.

A atividade cultural inicia com a associação Gentes de Almeirim, que apresenta o seu primeiro espetáculo de 2024, o “Serão de Tradições”, no próximo dia 3 de fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro, em Almeirim. As Gentes de Almeirim levam a palco a peça “Candeia que vai à frente, alumia duas vezes” e terá a participação do Rancho Folclórico ‘Os Camponeses de Canados’ de Alenquer. A entrada é livre e tem o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, Federação do Folclore Português, Junta de Freguesia de Almeirim, Jornal O Almeirinense e a Rádio de Folclore Português.

Segue-se Hugo Sousa, que traz o seu mais recente espetáculo “Lado Positivo” no dia 9 de fevereiro, pelas 21h30, ao Cine Teatro de Almeirim. Hugo Sousa é um conhecido humorista criador da série ‘A Vida do Sousa’ e do ‘Podcast do Sousa’, mas também por participações alguns dos maiores roasts realizados em Portugal e ainda é ator da novela ‘Festa é Festa’, da TVI. O seu 9° solo de stand-up comedy ‘Lado Positivo’ é um espetáculo de storytelling e observações hilariante que vai correr o país de Norte a Sul. O bilhete tem um custo de 16 euros e pode ser adquirido na BOL.pt ou na tesouraria da Câmara de Almeirim.

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim será palco da lenda da Sopa da Pedra. A lenda será contada por dois frades que prometem divertir o público com as suas façanhas. O espetáculo está agendado para o dia 10 de fevereiro, pelas 21h30, e tem entradas gratuitas.

A ‘Kind of Queen’ é a proposta da autarquia para o dia 16 de fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. Este espetáculo de tributo aos Queen tem entradas gratuitas.

Rosgard Lingardsson e João Lucena e Vale, que formam o Duo Norte-Sul, sobem ao palco do Cine Teatro, no dia 17 de fevereiro, pelas 21h30, para apresentar o recital de piano ‘Opera e Operetas a 4 mãos’, que apresenta grandes clássicos de Mozart, Strauss e Rossini. Os bilhetes são gratuitos mas requerem a reserva junto dos serviços municipais.

A Escola de Flamengo e Sevilhanas apresenta o seu espetáculo ‘Enigma’, no dia 24 de fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. O bilhete para esta iniciativa tem um custo de 5 euros.