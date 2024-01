João Seilá é o encabeça lista do Iniciativa Liberal por Santarém

João Seilá é o cabeça de lista do partido Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral de Santarém, sendo Afonso Claudino das Neves e Inês Lourenço, os números 2 e 3 da lista, respetivamente.

Segundo o partido, a lista é composta por “uma equipa diversificada e comprometida”, acrescentando que a IL “visa contribuir ativamente para o desenvolvimento e progresso do país, fazendo por destacar figuras proeminentes e competentes que marcam a diferença e integridade da iniciativa na região”.

João Seilá, de 32 anos e natural de Santarém, assume o primeiro lugar da lista. Gestor com mais de 10 anos de experiência numa PME do setor da construção, João Seilá representa os ideais políticos da Iniciativa Liberal como independente, trazendo consigo uma paixão pela música e um compromisso firme com os valores do liberalismo.

Afonso Claudino das Neves, natural de Alpiarça, de 27 anos, desempenha o papel crucial de gestor numa empresa no setor de importação agrícola e coordena o Núcleo Territorial de Santarém. Aliando a sua experiência empresarial a uma visão pragmática para o desenvolvimento económico e social, Afonso Claudino das Neves traz uma perspetiva única à equipa.

Inês Lourenço, natural de Santarém, tem 29 anos e é residente na cidade. Trabalha como consultora em legislação alimentar, tendo, no passado, colaborado com as autoridades competentes deste ramo. Alimenta a sua curiosidade entre leituras e viagens. Inês Lourenço concorre pela lista de Santarém da Iniciativa Liberal como independente, enriquecendo a equipa com a sua perspicácia, experiência e conhecimentos especializados.

“A Iniciativa Liberal de Santarém acredita que a sua lista de candidatos representa uma proposta sólida e diversificada para enfrentar os desafios políticos da região. Estamos comprometidos em construir um futuro mais próspero para o distrito de Santarém e para todo o país, assente em valores de liberdade e dignidade”, destaca o partido.

Lista completa:

1. João Seilá (Independente), Rio Maior

2. Afonso Claudino das Neves, Alpiarça

3. Inês Lourenço (Independente), Santarém

4. Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos, Santarém

5. João André Nunes Tomás, Entroncamento

6. Teresa Mariana Prudência Oliveira, Santarém

7. Marco Filipe Santos Marcelino, Rio Maior

8. Pedro Sousa, Vila Nova da Barquinha

9. Ana Cristina Saraiva Sigardo Rodrigues, Torres Novas

S1. António Bernardo Martins Curto Rodrigues Calhanas, Santarém

S2. Raquel Tomé Gaspar, Benavente

S3. Etelvina Raposo Gaudêncio (Independente), Santarém