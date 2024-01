ECL uma empresa de referência com sede em Almeirim

A ECL está presente no mercado português desde o início de 2003, e através do Know How dos seus sócios, depressa se implementou no mercado dos equipamentos para trasfega de carburantes líquidos e lubrificantes. Em 2006, foi sujeita a uma reestruturação e divisão por áreas de negócio, que permite oferecer rapidez, segurança e rentabilidade nos serviços prestados.

Como surgiu em 2003 e ECL?

O ano de 2003 foi para Marcos Mateus e Vasco de Sousa o materializar de ideias e vontades destes jovens, na altura com 25 e 27 anos, apesar de o ano ter sido marcado por um sabor amargo da recessão, o desemprego subia, faltava confiança ao ambiente de negócios, acabando mesmo por permitir a entrada do FMI no país. Mesmo cientes das dificuldades, os sócios fundadores da ECL não recuaram nas suas intenções, de se tornarem agentes económicos do nicho do mercado petrolífero. É então, em janeiro de 2003, que a ECL ganha forma, através de um convite do Vasco ao Marcos para se lançarem nesta aventura, o qual o Marcos abraçou de imediato, contribuindo cada um com o seu potencial humano, e com um rácio de coragem e ousadia. A ECL começou a desenvolver a sua atividade na área comercial, mas paulatinamente, foi também prestando assistência aos equipamentos que comercializava, como as bombas para combustíveis, reparação de pistolas gasóleo, gestores de frota. Em 2005, a equipa cresceu e começou a alargar o raio de atuação, que através de parcerias, conseguiu abranger todo o mercado nacional e ilhas, oferecendo um leque mais vasto de equipamentos para combustíveis, tais como depósitos de combustível para a distribuição e medidores profissionais para a área profissional do comércio dos carburantes.

Que mudanças e porquê aconteceram em 2006?

Em 2006, através do desenvolvimento suportado pela equipa técnica, são conquistados clientes que outrora não ousavam pensar em vir a acompanhar. Foi a partir de 2006, que a ECL se estruturou para prestar assistência aos equipamentos por sí comercializados e instalados, mas também, prestar assistência a outras marcas que já existiam e que necessitavam de equipas profissionais para a sua manutenção. A sede da empresa ficou localizada em Almeirim, onde era realizada a gestão, ficando separada fisicamente da logística e área técnica, que acabou por continuar em Vila Moreira. Em 2008 a conjuntura económica do país, obriga a que a maioria das empresas, se adaptasse a novas exigências e novos esforços financeiros, revivendo a recessão económica.

Que serviços prestam?

Ao contrário do que é academicamente correto, as empresas só se devem expandir para novos mercados, quando exista uma estrutura financeira sólida, que permita o alavancar do desenvolvimento além fronteiras. A ECL expandiu-se, pela primeira vez em 2009, para Moçambique, mas sem essa estrutura financeira sólida, mas sim por uma necessidade de procurar colmatar as lacunas do mercado europeu, o que pautou o trajeto até aos dias de hoje, da atuação da ECL fora do mercado Português. Em todos os países que atuamos, procuramos caminhar de “mãos dadas” apoiando as empresas locais, dando formação na nossa área, e apresentando soluções personalizadas no mercado dos combustíveis para os países em questão, permitindo uma aliança forte entre empresas e pessoas, perpetuando a longevidade das suas relações. Continuámos a investir na formação das nossas equipas, na área da manutenção dos postos de abastecimento, especialmente os de consumo próprio, que representam mais de 50% das nossas assistências técnicas, e aumentámos também em numero de funcionários, quer na área administrativa quer técnica.

Só a sede é que é em Almeirim, todo o vosso negócio é feito fora?

Através de formação especifica, da resiliência dos seus sócios e de uma equipa empenhada, permitiu o crescimento lento mas sustentado, ganhando cada vez mais notoriedade Os nossos clientes, que na maioria são profissionais da distribuição de combustíveis, reconhecem a ECL como um excelente parceiro de negócios, confiando nos equipamentos e serviços que a ECL oferece. Planeamos o posto de abastecimento de combustíveis, seja ele para gasóleo profissional com reembolso estatal ou mais simples, elaboramos o projeto de licenciamento e sua certificação junto das autarquias e DGEG, comercializamos todos os equipamentos para o posto, software de gestão de frotas, sondas de nível, e toda uma linha oficinal. O nosso sucesso é proveniente dos excelentes profissionais que compõem a nossa equipa, do investimento continuo na formação, e do acompanhamento próximo com os nossos clientes e fornecedores. Destacamos ainda, as boas parcerias que temos com empresas da mesma área de intervenção.

Quem são os vossos principais clientes?

A ECL não parou de desenvolver a gama de produtos e serviços que disponibiliza, especificamente, ao mercado dos combustíveis, adblue, biodiesel, que permite à ECL estar presente em clientes como, força aérea, marinha, exército, Nato, GNR, autarquias de norte a sul do pais, inúmeras empresas de transportes (tratamos do processo completo para gasóleo profissional com a entrega do projeto na autoridade tributária para o reembolso do ISP), empresas revendedoras de combustível, entre outras.

Estamos também a falar de uma área de negócio desenvolvida no estrangeiro?!

A compor esse já vasto portefólio, fruto de viagens realizadas por vários países nos últimos três anos, desenvolvemos uma área de equipamentos profissionais na área dos Lubrificantes, que proporcionou a entrada no mercado mineiro em África, com plataformas móveis com ou sem software de gestão, para a distribuição de óleos e massas. No mercado nacional, instalámos já oficinas completas com gestão de custos associados, em marcas de renome, como a MAN, IVECO.

Que balanço fazem de 2023?

O ano de 2023, foi para nós, o melhor ano de faturação, o que se traduziu num aumento das vendas na ordem dos 35%.

E perspetivas para 2024?

Somos mais cautelosos nas projeções para 2024, uma vez que antevemos instabilidade económica e politica, turvando a lucidez necessária às empresas, que necessitam de programar a curto, médio e longo prazo. A ECL é uma empresa atenta às alterações climáticas, e ao acordo da redução da pegada carbónica, que foi um problema inicial para a empresa, porque o nosso mercado está diretamente ligado com o mundo petrolífero. Uma vez mais, a rebeldia dos sócios, fez com que adequassem a sua visão futura, com base numa estratégia, mercados novos para produtos existentes e mercados existentes para produtos novos. Assim, vamos continuar a prestar os nossos serviços onde o mercado de combustíveis assim o exigir, e cada vez mais, intensificar a nossa atuação nos lubrificantes e atentos a novas energias alternativas, como o E-FUEL (combustível sintético), porque o futuro não permitirá o monopólio de uma energia apenas, existindo espaço para os veículos elétricos, a hidrogénio, e certamente, para o combustível sintético E-FUEL.