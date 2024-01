Grupo Motard “As Velhinhas” organizam passeio: Inscrições para almoço terminam hoje

A Associação Grupo Motard “As Velhinhas” vai organizar no próximo dia 10 de fevereiro o 1.º Moto-Carnaval, pelo concelho de Almeirim.



A organização promete uma festa cheia de adrenalina, música e paixão pelas estradas.

Os organizadores contam que a ideia deste evento “surgiu de várias reuniões , em que procurámos estar mais próximos da população com os nossos eventos. Aproveitando o facto de o carnaval estar suspenso, tentámos organizar uma festa para esta altura, aliando a época carnavalesca às motas.”





Esta será uma festa em que todas as idades são bem vindas, uma vez que há um passeio de duas rodas pelo concelho, um jantar em que não falta a sopa das “velhinhas”, e para terminar, um baile de carnaval pela noite dentro.

A festa começa com o passeio livre, em que basta aparecer na nossa sede às 14.30h.

A seguir seguem-se jogos e divertimentos diversos, com bar disponível.



Às 19.30h realizar-se o jantar, que carece de marcação prévia até 31 de janeiro, através do numero 914385956 em que o pagamento das 15 máscaras pode ser feito no próprio dia.



O evento encerra com o baile de carnaval, animado pelo DJ SL, no Salão Paroquial dos Foros de Benfica.