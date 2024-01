Almeirinense regresso a Altice Arena

Quatro anos volvidos, os WAKO, banda liderada pelo almeirinense Nuno Rodrigues regressam à Altice Arena. Desta vez com o propósito de encerrarem uma vasta e longa carreira num concerto único e exclusivo inserido no maior festival do género em Portugal, o Evillive Festival.

Será a derradeira oportunidade de ver a consagrada banda de Metal nacional.

“Foi em tenra idade que comecei esta aventura e é agora em plena maturação de ideias que findo esta fantástica jornada”, revela Nuno Rodrigues.

“Nada é eterno, mas vale-nos o legado que edificamos ao longo desta nossa passagem. Ficam a obra, as indescritíveis experiências, a devoção a um sonho que permitiu-me descobrir múltiplos caminhos e vivências na concretização do mesmo”, sustenta.

“Com todo o reconhecimento por quem participou e apoiou tudo de forma entusiasta e autêntica a meu lado, despeço-me honrosamente com os WAKO no palco capaz de albergar tamanho sentimento. No dia 30 de Junho atuamos na Altice Arena no EVIL LIVƎ Festival! Apareçam em força para cravarmos bem fundo o último capítulo desta estória!”, conclui Nuno Rodrigues.