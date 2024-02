João Chora celebra 35 anos de carreira com o lançamento do seu sétimo álbum a solo

No ano em que comemora 35 anos de uma carreira ligada ao fado, João Chora, fadista chamusquense, prepara-se para subir ao palco do Cineteatro da Chamusca domingo, 04 de fevereiro, pelas 16h, para apresentar o seu sétimo álbum a solo, intitulado “Roda da Vida”, e brindar o público com um espetáculo único.

O novo trabalho faz uma viagem emocionante às suas origens, não só pela diversidade de instrumentos, mas também pela forma única como aborda o Fado, expressão artística que tão bem representa.

“Roda da Vida” conta com 13 temas, entre os quais o que dá título ao álbum, Grão de Pó e “A mar ao Sul”, todos da autoria do próprio fadista.

A produção e direção musical do novo trabalho ficam a cargo de Custódio Castelo, uma figura de renome na área musical portuguesa, especialmente reconhecido pelo seu talento na guitarra portuguesa. Para além de assinar a produção do álbum, Custódio Castelo, contribui também com cinco temas inéditos, juntamente com João Chora, que compôs outros cinco.

João Chora, com a sua voz única e carregada de sentimento, promete um espetáculo que irá envolver o público numa atmosfera de emoção e nostalgia.

Os bilhetes têm um custo de 10€ e já estão à venda no Balcão Único do Município, na papelaria “O Patamar” e na “Casa Violeta”, ambas na Chamusca. Os bilhetes com Desconto de Cartão Jovem Municipal terão de ser adquiridos no Balcão Único do Município ou na Bilheteira, no dia do espetáculo.