Nome de António Nunes retirado das listas

O único representante do concelho na lista da AD pelo Distrito de Santarém foi retirado pelo Tribunal.



António Nunes, líder do PSD Almeirim que também está envolvido no caso da venda irregular de um imóvel na Raposa, surgia como suplemente na nona posição, mas a lista não cumpria as regras e foram riscados os nomes dos suplentes que estavam em excesso.



O ALMEIRINENSE deu conta desta possibilidade logo no dia 28 de janeiro e poucos dias depois a decisão do Tribunal veio confirmar que as informações recolhidas pelo nosso jornal estavam correctas.