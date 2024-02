“Esperamos mais do que os 18 grupos”

FOLIA MARIA VALADAS E PATRICIA FONSECA REVELAM ALGUNS DOS PORMENORES DA PREPARA..O PARA O CARNAVAL 2024. DEPOIS DE TERMINAREM OS FESTEJOS EM BENFICA DO RIBATEJO, AS ATEN..ES VIRAM-SE PARA FAZENDAS. A ORGANIZA..O PROMETE QUATRO DIAS DE MUITA FESTA.

Como estão a decorrer os preparativos para o Carnaval 2024?

Os preparativos para o grande Carnaval 2024 de Fazendas de Almeirim estão a correr melhor que o previsto embora muito trabalhoso e atarefado e ainda com alguns pormenores a serem limados mas tudo por um Carnaval melhor e mais organizado, tentando que tudo corra como idealizamos.

O ponto alto são os desfiles de domingo e terça?!

Sim, achamos que os pontos mais altos do Carnaval sermos mesmo os desfiles de domingo e terça embora tenhamos outras atividades que também serão de muita atração e animação.

A ideia é também realizar várias outras atividades para lá dos desfiles. Porquê?

Este ano, tivemos a ideia de trazer outras atividades sem ser só desfiles uma vez que O carnaval é uma época que passa tão rápido e para quem gosta e vive o Carnaval como nós achamos que seria uma maneira de estendermos as comemorações carnavalescas por mais alguns dias e com animações variadas e para todos os gostos, abrangendo assim todas as faixas etárias. Deste modo, este ano, o Carnaval das Fazendas de Almeirim será de quatro dias.

Este ano trouxemos as tradicionais picarias que estavam já esquecidas há algum tempo e que era um dos ex- libris das festas das Fazendas de Almeirim.

O nosso grupo não é só festas e brincadeiras mas também ir buscar tradições esquecidas e estamos ligadas a uma vertente solidária.

O ano passado chegaram aos 18 carros. Este ano é possível atingir esse número?

O ano passado, em cima do acontecimento, conseguimos juntar 18 carros/ grupos. Este ano que as festividades já foram preparadas com algum tempo de antecedência, sim esperamos atingir um pouco mais dos 18 carros/ grupos; entre grupos inscritos para o concurso de Carnaval e grupos que se juntam só para desfilar e brincar o Carnaval.Sim, prevemos um pouco mais que os 18.

Em 2023 foi um sucesso. Acreditam que se pode repetir?

Sim, em 2023, sem esperarmos, foi um grande sucesso e este ano, acreditamos que se pode repetir ou superar o sucesso do ano passado.

Quais os apoios para levar por diante este evento?

Contamos sempre com o apoio da junta das Fazendas de Almeirim e Câmara de Almeirim que são uns dos nossos grandes apoiantes. Também temos o apoio de patrocinadores anónimos, casas comerciais, outras associações da nossa terra, e todas as pessoas que gostam e vivem o Carnaval com intensidade e se queiram juntar as nós.

Querem recuar um pouco e contar como surgiu a ideia de fazer estas atividades em Fazendas de Almeirim?

A ideia surgiu à porta da escola básica das Fazendas de Almeirim, onde a Patrícia Fonseca comentou com a Maria Valadas de tornar o seu sonho de ver as Fazendas de Almeirim fazer um Carnaval com Desfiles e tudo. A conversa ficou por aí até que a Maria, passadas umas horas, ligou Patrícia: é isso mesmo que queres fazer? Também gostas e vives o Carnaval como eu? Então vamos a isso, vamos ver o que dá. Mas tínhamos um problema porque só nós as duas não conseguíamos porque, para fazer qualquer coisa, temos que estar ligadas a alguma associação legalizada. Então falamos com a presidente das Marchas das Fazendas de Almeirim, também ela uma foliante e apoiante do Carnaval, Maria Lusitânia, mais conhecida por Bia e então, em conjunto com a Marcha das Fazendas e o Fazcorus,levamos o Carnaval 2023 para a rua, a quem temos que agradecer pelo grande apoio prestado e que nunca será esquecido.

Após o grande sucesso do carnaval 2023, eu e a Patrícia reunimo-nos e falamos sobre o que seria o nosso futuro. Porque, após este grande sucesso, não poderíamos mais parar.

Então formamos uma secção com o nome de grupo Folia Matrafões e Companhia, pertencente à Associação CADCA, uma das associações mais antigas e sólidas do concelho de Almeirim e representada pelo senhor Paulo Almeida ( centro amador desportivo e cultural do concelho de Almeirim). Porque a junção e esta associação? Esta associação proporciona-nos tudo o que precisamos para concretizar todas as nossas ideias e novidades para movimentar e agitar a nossa vila de Fazendas de Almeirim.

O grupo Folia destina-se não só à realização do Carnaval mas também à realização de outros eventos, tais como, solidários e outros de interesse cultural e tradicional para a nossa vila; estando também ligadas à Tertúlia do Galinha, também eles ( Alexandre Silva e Paulina Mirão), com muita vontade de ajudar o próximo e fazer coisas diferentes e na vertente de espectáculos solidários.

Este grupo de duas pessoas que nem se conheciam muito bem e que se tornaram acima de tudo amigas e família, prometem ficar e surpreender muitas pessoas.

Temos rei e rainha?

Temos sim senhor, mas estão no segredo da Fénix (símbolo do nosso Carnaval). Não podemos revelar antecipadamente porque senão perde toda a piada Carnavalesca.

Quantas pessoas e quem está por trás da organização?

As mentoras deste grande nós: Maria Valadas e Patrícia Fonseca. Mas temos a sorte de termos um grupo de amigos, que já ronda os 20 e que está sempre disposto a ajudar nas nossas iniciativas embora também tenhamos ajuda de outras pessoas e associações.

Porque o nosso lema é fazer coisas bonitas na nossa terra com a colaboração de todos e todas as associações da no Vila Fazendas de Almeirim.

Sempre gostaram de brincar ao carnaval?

Desde pequenas e cada uma na sua terra natal sempre estivemos ligadas a festas, arraiais, ou seja, desde pequenas que temos contato com festas e animação.

Nós, desde pequenas, que participamos em marchas e outras atividades de índole cultural. Desde que viemos para as Fazendas de Almeirim, continuámos a participar neste tipo de atividades, por exemplo, nos bailes de Carnaval do rancho infantil, um dos bailes que gostamos de ir e participar. Também chegámos a desfilar com o rancho adulto das Fazendas de Almeirim no carnaval de Benfica do Ribatejo com o tema reino do gelo, que para n.s foi o impulsionar e o crescimento do bichinho para termos também um Carnaval nas Fazendas.

Para acabar, queremos salientar mais uma vez que o Carnaval das Fazendas não é só do grupo Folia mas também de todos os Fazendenses.