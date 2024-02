Pedro Adão e Silva e Pedro Ribeiro falam sobre o 25 de Abril para mais de 200 alunos em Almeirim

O Agrupamento de Escolas de Almeirim organizou o Colóquio ‘Filhos de Abril – 50 anos depois’ que decorreu, no dia 21 de fevereiro, no Cineteatro, em Almeirim. A iniciativa destinou-se a 220 alunos do 3º Ciclo e Secundário.

O colóquio contou com a presença e participação do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e do presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, ambos nascidos em 1974.

A atividade está integrada nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e foi realizada em articulação com a autarquia de Almeirim. O refrão da canção “Liberdade” de Sérgio Godinho serviu de mote orientador: Paz, Pão, Habitação, Saúde e Educação.

Mais que uma mera celebração, foi uma conversa em que se falou e discutiu o passado, e as razões da celebração; o presente, e os problemas que existem; o futuro, e os desafios que apresenta.

Esta atividade contou a participação dos alunos do Clube das Artes que apresentaram momentos artísticos enriquecedores.

