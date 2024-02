Restaurante Ó Balcão de Rodrigo Castelo distinguido com Estrela Michelin e Estrela Verde

O Restaurante Ó Balcão, do chef Rodrigo Castelo, foi distinguido na terça-feira, dia 27 de fevereiro, com a primeira Estrela Michelin e com a Estrela Verde da Sustentabilidade, numa cerimónia realizada em Albufeira.

A distinção da Estrela Michelin reconhece no Restaurante Ó Balcão, situado em Santarém, uma “cozinha de nível mundial que merece uma paragem em qualquer viagem”.

No caso do galardão Estrela Verde, atribuída aos restaurantes que se distinguem pelas suas práticas de sustentabilidade, premiou a originalidade do chef em confecionar peixes predadores do rio para conseguir um equilíbrio no ecossistema, “um local para experimentar novos tipos de peixes”, segundo o Guia Michelin, valorizando os produtos locais e erradicando o desperdício.

A Câmara Municipal de Santarém destaca o papel e parabeniza o seu embaixador para Gastronomia, e a toda a sua equipa por confecionarem e valorizarem o produto local, num conceito diferenciador e de requinte.

“Estes prémios são o reconhecimento pelo um trabalho contínuo que promove e enaltece a região, os seus produtos e produtores e que levam o nome de Santarém cada vez mais longe”, destacou João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém.