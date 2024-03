Edifício devoluto em risco de desabamento em Almeirim

Os Bombeiros de Almeirim e a Proteção Civil Municipal foram acionados na manhã desta quinta-feira, dia 7 de março, para avaliar um edifício devoluto que se encontra em risco de desabamento na Rua da Fonte, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, as fortes chuvadas das últimas horas terão provocado a queda de parte da fachada da infraestrutura, o que levou os vizinhos a alertar as autoridades. Os bombeiros e os técnicos da autarquia procederam a uma avaliação do estado do edifício e decidiram demolir, parcialmente, a fachada, de forma a não afetar as habitação contíguas.

O alerta foi dado pelas 10h27 e estiveram no local uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, a Proteção Civil Municipal, técnicos da autarquia e a GNR que tomou conta da ocorrência.